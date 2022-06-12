Лига наций. Сербия сыграла вничью со Словенией, ведя 2:0 к перерыву

Сборные Сербии и Словении сыграли вничью (0:2) в 4-м туре Лиги наций.
Словенцы смогли отыграться, уступая 0:2 к 48-й минуте.
Лига наций. Группа B4. 4-й тур
Голы: 0:1 – Живкович, 8; 0:2 – Митрович, 35; 1:2 – Гнезда, 48; 2:2 – Шешко, 53.
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Сборные Сербии и Словении сыграли вничью (0:2) в 4-м туре Лиги наций.
Словенцы смогли отыграться, уступая 0:2 к 48-й минуте.
Лига наций. Группа B4. 4-й тур
Голы: 0:1 – Живкович, 8; 0:2 – Митрович, 35; 1:2 – Гнезда, 48; 2:2 – Шешко, 53.