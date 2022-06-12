Мане: «Зачем мне машины, самолеты? Я построил школы, стадион, помогаю нищим»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своем отношении к деньгам. Ему нравится помогать людям.

«Зачем мне десять «Феррари», 20 бриллиантовых часов, два самолета? Я построил школы, стадион, мы обеспечиваем людей одеждой, продуктами. Тех, кто находится в крайней нищете.

Предпочитаю, чтобы мои соотечественники получали хоть немного из того, что дала мне жизнь», – сказал сенегалец.