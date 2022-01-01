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Мане: «Зачем мне машины, самолеты? Я построил школы, стадион, помогаю нищим»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своем отношении к деньгам. Ему нравится помогать людям.

«Зачем мне десять «Феррари», 20 бриллиантовых часов, два самолета? Я построил школы, стадион, мы обеспечиваем людей одеждой, продуктами. Тех, кто находится в крайней нищете.

Предпочитаю, чтобы мои соотечественники получали хоть немного из того, что дала мне жизнь», – сказал сенегалец.

  • Мане близок к трансферу в «Баварию».
  • В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.

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Источник: твиттер Франка Халида

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Комментарии11
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    Рейтинг: +1469

    Frankfurt Am Main 1 час назад

    Красавчик

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    Рейтинг: +18

    Niklas80 1 час назад

    Побольше бы таких спортсменов.

    1
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    Рейтинг: +16018

    житель СПб 1 час назад

    Молодец.

    1
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    Рейтинг: +7068

    владимир миронов 1 час назад

    Вот и всё отличие от России.

    2
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    Рейтинг: +568

    Lipatoff > владимир миронов 1 час назад

    Которая обеспечена в принципе всем, просто лентяям всё кто-то должен, ну ещё Путин плохой... А вообще жалко, что у нас таких примеров в футболе нет или мы о них не знаем, есть конечно случаи в других видах спорта, но очень мало... Надеюсь в России в будущем появятся футбольные гиганты, они то и принесут нашему футболу иной менталитет

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    Рейтинг: +2243

    B.G. 1 час назад

    А кому, например, помог кокорин, дзюба?

    2
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    Рейтинг: +11962

    ВетеR > B.G. 1 час назад

    дзюба себе, одной рукой

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    Рейтинг: +2243

    B.G. > ВетеR 38 минут назад

    интересно зачем, ведь баб полно ))

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    Рейтинг: +23201

    JTherry 2 часа назад

    в Сенегале Мане боготворят, достойный футболист и человек...

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    Рейтинг: +14327

    NewLife > JTherry 2 часа назад

    Салах тоже обустроил свою родную деревню в Египте.

    4
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    Рейтинг: +1713

    lek! 3 часа назад

    Гигант

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