«Спартак» заплатит 150 тысяч рублей, если бойкотирует матч за Суперкубок

«Спартаку» в случае бойкота матча за Суперкубок России против «Зенита» грозит только штраф. Его размер – 150 тысяч рублей.

Чтобы ограничиться штрафом, «Спартаку» нужно заблаговременно предупредить о своем отказе от матча.