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«Спартак» заплатит 150 тысяч рублей, если бойкотирует матч за Суперкубок

«Спартаку» в случае бойкота матча за Суперкубок России против «Зенита» грозит только штраф. Его размер – 150 тысяч рублей.

Чтобы ограничиться штрафом, «Спартаку» нужно заблаговременно предупредить о своем отказе от матча.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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10.06.2022 23:28
Комментарии1
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    Рейтинг: +1014

    alefreddy 37 минут назад

    пусть молодежка поедет раз ГазПром так решил

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