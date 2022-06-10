«Спартак» заплатит 150 тысяч рублей, если бойкотирует матч за Суперкубок

«Спартаку» в случае бойкота матча за Суперкубок России против «Зенита» грозит только штраф. Его размер – 150 тысяч рублей.
Чтобы ограничиться штрафом, «Спартаку» нужно заблаговременно предупредить о своем отказе от матча.
- Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
- Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
- После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.
Источник: телеграм-канал Василия Конова