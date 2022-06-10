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  • «Спартак» заплатит 150 тысяч рублей, если бойкотирует матч за Суперкубок

«Спартак» заплатит 150 тысяч рублей, если бойкотирует матч за Суперкубок

10 июня 2022, 23:28
30

«Спартаку» в случае бойкота матча за Суперкубок России против «Зенита» грозит только штраф. Его размер – 150 тысяч рублей.

Чтобы ограничиться штрафом, «Спартаку» нужно заблаговременно предупредить о своем отказе от матча.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (30)
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alefreddy
1654893307
пусть молодежка поедет раз ГазПром так решил
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Spirit_78
1654897283
150 тысяч - это что, шутка такая? За подобный "перфоманс" нужно оборотные штрафы вводить, как минимум.
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kazak1975
1654898586
Цирк )
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R_a_i_n
1654915870
Не, бойкот не выход. Молодежь пусть играет .
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ААМ
1654916682
Смешные деньги для футбола.
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моэм
1654920951
Только бойкот ! ... это протест против произвола чиновников .... в России , где для чиновников нет закона , бойкот такого матча - это единственная возможность сказать об этом на всю страну ..
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Romio-xxx
1654921821
Да выставить молодежку и делов то!!!И штрафов никаких и уроком будет для РФС.
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TOMSON
1654922715
Мне кажется Спартак в каждом матче за поведение фанатов больше денег отдаёт. Экономически лучше не ехать)
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Dr.Metal
1654927383
Пусть сыграют в Благовещенске или Комсомольск на амуре. Будет нейтральное поле )
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PAREVG.
1654928929
Только бойкот!!! Пусть Миллер, РФС, РПЛ, и все что принадлежит газпрому увидят, что не все мечты сбываются. И останутся они без суперкубка, даже если в этом матче будет играть Динамо, вместо Спартака, все равно, розыгрыш будет не легитимным, так как Динамо, не является обладателем кубка 2022 года. Я за БОЙКОТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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