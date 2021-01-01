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«Бавария» нашла замену для Левандовски

«Бавария» определилась с заменой для нападающего Роберта Левандовски, который должен перейти в «Барселону».

По информации Sport.es, немецкий клуб постарается купить у «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

  • Кейн забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 50 матчах минувшего сезона.
  • В конце мая Левандовски сказал: «Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не хочу здесь играть».
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

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Источник: Sport.es

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10421

    Алексей З 12 минут назад

    Тут ещё вопрос кто сильнее ?
    Засиделся Кейн в " шпорах ", его любой ТОП рад бы видеть.
    Другое дело насколько сильно привязан к клубу, да и английскую зп трудно перебить. С ним Бавария станет сильнее, но думаю это только хотелки.

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    Рейтинг: +518

    Сделаны из Дерева 25 минут назад

    смешно

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