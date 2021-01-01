«Бавария» нашла замену для Левандовски

Тут ещё вопрос кто сильнее ?
Засиделся Кейн в " шпорах ", его любой ТОП рад бы видеть.
Другое дело насколько сильно привязан к клубу, да и английскую зп трудно перебить. С ним Бавария станет сильнее, но думаю это только хотелки.
«Бавария» определилась с заменой для нападающего Роберта Левандовски, который должен перейти в «Барселону».
По информации Sport.es, немецкий клуб постарается купить у «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
- Кейн забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 50 матчах минувшего сезона.
- В конце мая Левандовски сказал: «Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не хочу здесь играть».
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.