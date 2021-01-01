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Каррера не вернется в «Спартак». Агент подтвердил

Андреа Д’Амико, агент экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, высказался о возможном возвращении итальянца в московский клуб после ухода Паоло Ваноли.

«Нет, Массимо не возвращается в «Спартак», — заявил Д’Амико.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 07:56
Комментарии1
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    Рейтинг: +15756

    ilichkadr 10 минут назад

    Массимо здраво мыслит. Пока клубом руководит сладкая парочка, хорошие тренеры в Спартак не придут.

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