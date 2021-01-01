Каррера не вернется в «Спартак». Агент подтвердил

Массимо здраво мыслит. Пока клубом руководит сладкая парочка, хорошие тренеры в Спартак не придут.
Андреа Д’Амико, агент экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, высказался о возможном возвращении итальянца в московский клуб после ухода Паоло Ваноли.
«Нет, Массимо не возвращается в «Спартак», — заявил Д’Амико.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
- Итальянец решил уйти по трем причинам.
- Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.