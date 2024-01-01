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«Рыболовы-карпятники, кто знает хорошие дикие водоемы с крупным карпом?» Жемалетдинов готовится к рыбалке

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов готовится к рыбалке.

«Рыболовы-карпятники, если кто из вас знает хорошие дикие водоемы с крупным карпом, поделитесь информацией.

Буду благодарен и обещаю, все конфиденциально», – написал Жемалетдинов в соцсетях.

  • В этом сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал «Закулисье спорта»

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Сегодня, 16:17
Комментарии4
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    Рейтинг: +24847

    vladimir-7 4 минуты назад

    Хорошее место, в том числе и карпом, было на ленинградке, в "ажурном" доме,
    почти напротив гостиницы Советской, теперь Яр.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +513

    Сделаны из Дерева 32 минуты назад

    У Карасева спроси.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13915

    Fusballer 43 минуты назад

    Карпин знает.

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    Ответить
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    Рейтинг: +24847

    vladimir-7 > Fusballer 1 минуту назад

    Карпин Жемалетдинову: " А ты сам, где думаешь?"

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