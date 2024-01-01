«Рыболовы-карпятники, кто знает хорошие дикие водоемы с крупным карпом?» Жемалетдинов готовится к рыбалке

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов готовится к рыбалке.

«Рыболовы-карпятники, если кто из вас знает хорошие дикие водоемы с крупным карпом, поделитесь информацией.

Буду благодарен и обещаю, все конфиденциально», – написал Жемалетдинов в соцсетях.