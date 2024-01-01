«Рыболовы-карпятники, кто знает хорошие дикие водоемы с крупным карпом?» Жемалетдинов готовится к рыбалке

Хорошее место, в том числе и карпом, было на ленинградке, в "ажурном" доме,
почти напротив гостиницы Советской, теперь Яр.
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов готовится к рыбалке.
«Рыболовы-карпятники, если кто из вас знает хорошие дикие водоемы с крупным карпом, поделитесь информацией.
Буду благодарен и обещаю, все конфиденциально», – написал Жемалетдинов в соцсетях.
- В этом сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.