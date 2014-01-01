Агент Рассказова: «Ловчев ищет любой повод полить грязью, хотя с ним «Спартак» вылетел в первую союзную лигу»

Ну а товарищ агент,не спекулянту говорить о том каким футболистом был Ловчев. Чел вообще с историей не дружен. И вообще чё в нашем футболе до сих пор литовцы делают? Мы же им враги,памятники нашим воинам - освободителям сносят.
Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, ответил на критику своего клиента со стороны Евгения Ловчева.
«На мой взгляд, не пристало человеку, приложившему ногу к самой позорной странице в истории «Спартака» — вылету в первую союзную лигу, рассуждать о качествах футболистов и решениях руководства.
Настоящий спартаковец всегда желает своему клубу добра, а не ищет любого повода полить грязью», — заявил Мижигурскис.