Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста

Агент Рассказова: «Ловчев ищет любой повод полить грязью, хотя с ним «Спартак» вылетел в первую союзную лигу»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, ответил на критику своего клиента со стороны Евгения Ловчева.

«На мой взгляд, не пристало человеку, приложившему ногу к самой позорной странице в истории «Спартака» — вылету в первую союзную лигу, рассуждать о качествах футболистов и решениях руководства.

Настоящий спартаковец всегда желает своему клубу добра, а не ищет любого повода полить грязью», — заявил Мижигурскис.

Новости по теме
Ловчев: «Спартак» не будет чемпионом с такими игроками, как Маслов и Рассказов» 5
Ловчев – о Рассказове: «Такие футболисты не должны играть в «Спартаке». Это элитный клуб» 8
«Ради таких выступлений стоит жить». Ловчев – о MакSим в «Лужниках» 10
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:04
Комментарии9
...
  • ...
    Рейтинг: +4619

    алдан2014 10 минут назад

    Ну а товарищ агент,не спекулянту говорить о том каким футболистом был Ловчев. Чел вообще с историей не дружен. И вообще чё в нашем футболе до сих пор литовцы делают? Мы же им враги,памятники нашим воинам - освободителям сносят.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1433

    Alex Y 11 минут назад

    А где Бубнов он веселый эксперт

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4619

    алдан2014 > Alex Y 9 минут назад

    Бубнов здравый эксперт,только бомбардир его не печатает почему то

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4619

    алдан2014 14 минут назад

    Ловчев конечно тот ещё фрукт,но в отношении коли Рассказова он прав ,решать серьезные задачи с игроками уровня Рассказова,невозможно. Коля же косячит постоянно,второй кофрие

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4288

    mopecekca 29 минут назад

    согласен, ловчев позорушник

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10406

    Алексей З 29 минут назад

    Жестко но справедливо.
    ЛЕСу надо немного угомониться. В стране не так и много ( скорее мало ) хороших футболистов, приобритаем что можем.
    Прямые конкуренты не отпустят, а деньгами заваливать или админресурсом как Зенит, нет возможности.
    Значит на позиции Рассказова сильнее игрока преобрести не удалось.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    Iskander_17 47 минут назад

    Ловчев всё по делу сказал, и он прав, с такими игроками далеко не пройдёшь

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10406

    Алексей З > Iskander_17 22 минуты назад

    Где взять лучше ?
    В России их нет , а заграница уже не поможет.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19229

    derrik2000 49 минут назад

    Этот Мижигурскис хотя бы историю чепионатов СССР и Спартака поизучал сначала, чем всякую хрень говорить.
    Ловчев был одним из ФУТБОЛИСТОВ Спартака, а к тренерскому штабу имел только подчинённое отношение.
    И он был ЕДИНСТВЕННЫМ ФУТБОЛИСТОМ, которого вызывали под знамёна сборной СССР уже из первой лиги!
    Пусть у него в дальнейшем не сложились отношения с К. И. Бесковым, но не признавать его талант футболиста могут только такие сопливые литовцы, как ентот Мижигурскис.
    Уж кто-кто, а Ловчев зря говорить не будет.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11