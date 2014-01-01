Агент Рассказова: «Ловчев ищет любой повод полить грязью, хотя с ним «Спартак» вылетел в первую союзную лигу»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, ответил на критику своего клиента со стороны Евгения Ловчева.

«На мой взгляд, не пристало человеку, приложившему ногу к самой позорной странице в истории «Спартака» — вылету в первую союзную лигу, рассуждать о качествах футболистов и решениях руководства.

Настоящий спартаковец всегда желает своему клубу добра, а не ищет любого повода полить грязью», — заявил Мижигурскис.