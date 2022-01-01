Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

Ловчев: «Спартак» не будет чемпионом с такими игроками, как Маслов и Рассказов»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что в команде есть максимум три хороших футболиста.

«Спартак» укомплектован очень слабыми футболистами. Есть два-три хороших игрока, остальные же уровню команды не соответствуют. К слабым футболистам я отношу и Рассказова, и Маслова. Оба тренера по ходу сезона его использовали нечасто.

«Спартак» позиционирует себя великой командой, которая хочет бороться за золото, но с такими игроками, как Рассказов, этого не будет», – сказал Ловчев.

  • «Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Команда выиграла Кубок России.

Новости по теме
Тимофеев: «У чемпионского «Спартака» вообще не было слабых мест» 1
Тимофеев: «Чувствовалось, когда между Глушаковым и Каррерой начались напряги» 1
Рианчо отреагировал на обвинения Тимофеева в крахе чемпионского «Спартака» 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:59
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +2791

    FRZZ 7 минут назад

    Ловчев прав однозначно. Нужно брать самых лучших.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14246

    NewLife 24 минуты назад

    Укомплектуй, как надо, если можешь.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11