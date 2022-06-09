Ловчев: «Спартак» не будет чемпионом с такими игроками, как Маслов и Рассказов»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что в команде есть максимум три хороших футболиста.

«Спартак» укомплектован очень слабыми футболистами. Есть два-три хороших игрока, остальные же уровню команды не соответствуют. К слабым футболистам я отношу и Рассказова, и Маслова. Оба тренера по ходу сезона его использовали нечасто.

«Спартак» позиционирует себя великой командой, которая хочет бороться за золото, но с такими игроками, как Рассказов, этого не будет», – сказал Ловчев.