«Краснодар» приостановил сотрудничество с Puma: «Ищем нового партнера»

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундкян сообщил о прекращении сотрудничества с Puma.

«В данный момент никакие контракты не расторгались. В этом сезоне контракт с Puma закончился. Не было необходимости расторгать. Ищем нового партнера», — заявил Фундкян.