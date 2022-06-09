«Краснодар» приостановил сотрудничество с Puma: «Ищем нового партнера»

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундкян сообщил о прекращении сотрудничества с Puma.
«В данный момент никакие контракты не расторгались. В этом сезоне контракт с Puma закончился. Не было необходимости расторгать. Ищем нового партнера», — заявил Фундкян.
- В марте немецкая фирма объявила о приостановке поставок в Россию.
- «Краснодар» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
- Сообщалось, что клуб мог сняться с чемпионата России в марте из-за финансовых проблем владельца Сергея Галицкого.
Источник: «Спорт-Экспресс»