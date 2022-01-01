Бельгия сыграла против Польши в форме женской сборной

Вот такая она МУЖСКАЯ помощь по европейски ... да здравствуют трансгендеры !!! ...пример оказался настолько заразителен , что испанцы , по судя наличию членов в штанах типа мужики , тоже решили одеть бабское ...Такая она Евжопа .
Сборная Бельгии разгромила Польшу (6:1) во втором туре Лиги наций.
Бельгийцы сыграли с поляками в форме женской национальной команды в знак поддержки женской сборной Бельгии перед стартом Евро-2022.
Во вторник такую же акцию провела сборная Германии. 12 июня в футболках женской сборной сыграет Испания.
- Женский чемпионат Европы стартует 6 июля.
Фото: B/R Football