Бельгия сыграла против Польши в форме женской сборной

Сборная Бельгии разгромила Польшу (6:1) во втором туре Лиги наций.

Бельгийцы сыграли с поляками в форме женской национальной команды в знак поддержки женской сборной Бельгии перед стартом Евро-2022.

Во вторник такую же акцию провела сборная Германии. 12 июня в футболках женской сборной сыграет Испания.

Женский чемпионат Европы стартует 6 июля.

Фото: B/R Football