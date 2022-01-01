Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

Бельгия сыграла против Польши в форме женской сборной

Сборная Бельгии разгромила Польшу (6:1) во втором туре Лиги наций.

Бельгийцы сыграли с поляками в форме женской национальной команды в знак поддержки женской сборной Бельгии перед стартом Евро-2022.

Во вторник такую же акцию провела сборная Германии. 12 июня в футболках женской сборной сыграет Испания.

  • Женский чемпионат Европы стартует 6 июля.

Фото: B/R Football

Новости по теме
1:6 от Бельгии – крупнейшее поражение Польши за 12 лет
Лига наций. Бельгия забила шесть мячей Польше, Нидерланды вырвали победу у Уэльса 3
Где смотреть Бельгия – Польша: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 8 июня 1
Источник: твиттер B/R Football

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:18
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1795

    моэм 43 минуты назад

    Вот такая она МУЖСКАЯ помощь по европейски ... да здравствуют трансгендеры !!! ...пример оказался настолько заразителен , что испанцы , по судя наличию членов в штанах типа мужики , тоже решили одеть бабское ...Такая она Евжопа .

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +202

    Salt-N-Pepa > моэм 34 минуты назад

    Сам ты трансгендер. Они же не играют в женских трусах. И форма не заужена на ягодицах и талии. Это всего-лишь образец формы. Кстати, ты типичная жертва соловьёва и ко. Как же на западе всё плохо. Геи, трансвиститы, загнивает всё ))))) и да, в России не меньше трансгендеров чем в Испании. Просто они не кричат об этом.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11