Украина-U19 не вышла на Евро. У нее столько же очков и голов, как у Сербии, но больше желтых карточек

Сборная Украины до 19 лет не пробилась на Евро-2022. Команда пропустила вперед в таблице группы Сербию, набрав с ней одинаковое количество очков.

У команд оказались одинаковыми статистика личных встреч и разница забитых и пропущенных мячей. Решающим дополнительным показателем оказались желтые карточки – 14 у украинцев против десяти у сербов.