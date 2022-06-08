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  • Украина-U19 не вышла на Евро. У нее столько же очков и голов, как у Сербии, но больше желтых карточек

Украина-U19 не вышла на Евро. У нее столько же очков и голов, как у Сербии, но больше желтых карточек

8 июня 2022, 07:24

Сборная Украины до 19 лет не пробилась на Евро-2022. Команда пропустила вперед в таблице группы Сербию, набрав с ней одинаковое количество очков.

У команд оказались одинаковыми статистика личных встреч и разница забитых и пропущенных мячей. Решающим дополнительным показателем оказались желтые карточки – 14 у украинцев против десяти у сербов.

  • В последнем туре отбора Украина победила Нидерланды (2:1).
  • Евро-2022 для игроков не старше 19 лет пройдет в Словакии с 18 июня по 1 июля.
  • В турнире сыграют 8 команд.

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