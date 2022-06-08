Тренер «Сабаха» Мусаев прокомментировал возможный переход Агаларова

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

Сообщалось, что «Сабах» может арендовать россиянина. В случае трансфера ему предложат гражданство Азербайджана.

«Я сейчас в отпуске и не могу комментировать. Трансфера нет, если был бы трансфер, я бы мог прокомментировать. Я могу быть во многих игроках заинтересован, вы же знаете, пока нет трансфера – нечего комментировать», – сказал Мусаев.