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Тренер «Сабаха» Мусаев прокомментировал возможный переход Агаларова

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

Сообщалось, что «Сабах» может арендовать россиянина. В случае трансфера ему предложат гражданство Азербайджана.

«Я сейчас в отпуске и не могу комментировать. Трансфера нет, если был бы трансфер, я бы мог прокомментировать. Я могу быть во многих игроках заинтересован, вы же знаете, пока нет трансфера – нечего комментировать», – сказал Мусаев.

  • В прошедшем сезоне 21-летний Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Гамид не заигран за сборную России.

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Источник: Metaratings

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