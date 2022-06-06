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Правительство РФ не поддержало законопроект об отмене Fan ID

Правительство РФ не поддержало законопроект об отмене системы Fan ID, который внесли депутаты от КПРФ, сообщает «Р-Спорт».

Депутаты КПРФ отмечали, что отмена Fan ID позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 миллиона рублей.

  • На внедрение Fan ID планировалось выделить 773 миллиона рублей.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре. Внедрение намечено на новый сезон РПЛ.
  • Система должна быть подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +24818

    vladimir-7 1 час назад

    Конечно правительство не поддержит, деньги сами выделят и сами заберут себе
    минимум половину.

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    Рейтинг: +10343

    Алексей З 1 час назад

    Какая экономия, когда на внидрении можно "руки погреть ".
    Экономисты , вы сколько в день на с-операции тратите ?
    Нам и не снилось.

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    Рейтинг: +697

    99-й 1 час назад

    Видимо экономить уже нечего

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    Рейтинг: +966

    Hoahin 1 час назад

    Это было очевидно. Но КПРФ уже пропиарился с этой новостью везде и свою задачу выполнил

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