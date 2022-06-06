Правительство РФ не поддержало законопроект об отмене Fan ID

Правительство РФ не поддержало законопроект об отмене системы Fan ID, который внесли депутаты от КПРФ, сообщает «Р-Спорт».

Депутаты КПРФ отмечали, что отмена Fan ID позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 миллиона рублей.