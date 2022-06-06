Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID: «Бюджет сэкономит 773 миллиона рублей»

В Государственную думу внесен законопроект об отмене Fan ID.
Авторами законопроекта стали депутаты КПРФ Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов.
«Принятие закона позволит устранить необоснованное нарушение прав широкого круга граждан и противоречие данного закона Конституции Российской Федерации, КоАП, УПК РФ, и Федеральному конституционному закону от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 миллиона рублей, которые можно будет расходовать на развитие массового спорта», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
- На внедрение Fan ID планировалось выделить 773 миллиона рублей.
- Госдума приняла закон о Fan ID в декабре. Внедрение намечено на новый сезон РПЛ.
- Система должна быть подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
Источник: сайт КПРФ