Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID: «Бюджет сэкономит 773 миллиона рублей»

В Государственную думу внесен законопроект об отмене Fan ID.

Авторами законопроекта стали депутаты КПРФ Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов.

«Принятие закона позволит устранить необоснованное нарушение прав широкого круга граждан и противоречие данного закона Конституции Российской Федерации, КоАП, УПК РФ, и Федеральному конституционному закону от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 миллиона рублей, которые можно будет расходовать на развитие массового спорта», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.