Ди Мария ждет предложения от «Барселоны» (Mundo Deportivo)

Бывший полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария не спешит подписывать контракт с «Ювентусом».

Аргентинец ждет предложения от «Барселоны», которой может потребоваться усиление правого фланга атаки.

Каталонский клуб, скорее всего, обратит внимание на 34-летнего футболиста, если Усман Дембеле не продлит соглашение, а «Лидс» не пойдет на уступки в переговорах по трансферу Рафиньи.