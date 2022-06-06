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Ди Мария ждет предложения от «Барселоны» (Mundo Deportivo)

6 июня 2022, 12:26
3

Бывший полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария не спешит подписывать контракт с «Ювентусом».

Аргентинец ждет предложения от «Барселоны», которой может потребоваться усиление правого фланга атаки.

Каталонский клуб, скорее всего, обратит внимание на 34-летнего футболиста, если Усман Дембеле не продлит соглашение, а «Лидс» не пойдет на уступки в переговорах по трансферу Рафиньи.

  • Ди Мария – свободный агент.
  • Последние 7 сезонов он провел в «ПСЖ».
  • Хавбек забил 93 гола и сделал 119 ассистов в 295 матчах.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Ди Мария Анхель
Комментарии (3)
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Клаус
1654508712
А как же Реал?)
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zigbert
1654535226
Хотя и ветеран но свою марку еще держит.
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