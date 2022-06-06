Ди Мария ждет предложения от «Барселоны» (Mundo Deportivo)

Бывший полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария не спешит подписывать контракт с «Ювентусом».
Аргентинец ждет предложения от «Барселоны», которой может потребоваться усиление правого фланга атаки.
Каталонский клуб, скорее всего, обратит внимание на 34-летнего футболиста, если Усман Дембеле не продлит соглашение, а «Лидс» не пойдет на уступки в переговорах по трансферу Рафиньи.
- Ди Мария – свободный агент.
- Последние 7 сезонов он провел в «ПСЖ».
- Хавбек забил 93 гола и сделал 119 ассистов в 295 матчах.
Источник: Mundo Deportivo