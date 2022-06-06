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Ди Мария ждет предложения от «Барселоны» (Mundo Deportivo)

Бывший полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария не спешит подписывать контракт с «Ювентусом».

Аргентинец ждет предложения от «Барселоны», которой может потребоваться усиление правого фланга атаки.

Каталонский клуб, скорее всего, обратит внимание на 34-летнего футболиста, если Усман Дембеле не продлит соглашение, а «Лидс» не пойдет на уступки в переговорах по трансферу Рафиньи.

  • Ди Мария – свободный агент.
  • Последние 7 сезонов он провел в «ПСЖ».
  • Хавбек забил 93 гола и сделал 119 ассистов в 295 матчах.

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии2
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    Рейтинг: +45

    Клаус 54 минуты назад

    А как же Реал?)

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    Рейтинг: +766

    OBOLEV > Клаус 52 минуты назад

    Он прямо говорил, что наемник. Чертовски хороший, но наемник

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