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Лига наций. Италия и Германия сыграли вничью – 1:1

Сборные Италии и Германии сыграли вничью (1:1) в первом туре Лиги наций. На гол Лоренцо Пеллегрини немцы ответили забитым мячом Йозуа Киммиха.

Италия не выиграла пятый официальный матч подряд. Германия не уступает десять встреч подряд.

Третий раз подряд основное время в матчах между этими командами завершилось вничью. Они встретились впервые с 2016 года.

Лига наций. Группа А3. 1-й тур

Италия – Германия – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Пеллегрини, 70; 1:1 – Киммих, 73.

Календарь Лиги наций

Турнирные таблицы Лиги наций

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Источник: Бомбардир.ру

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04.06.2022 23:37
Комментарии2
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    Рейтинг: +3623

    Питерский князь 2 часа назад

    Дайте слово сказать на: "Мир сочувствует Украине"!
    =)))
    У меня сочувствие проснулось, прям, как у немцев, когда моему прадеду звезду на лбу вырезали.
    Не замечаю разницу между талерантными и предателями!

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    Рейтинг: +22999

    JTherry 3 часа назад

    не интересный матч, как и сама Лига наций в целом... выдуманная лига, вместо "товарняков"...

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