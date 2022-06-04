Лига наций. Италия и Германия сыграли вничью – 1:1

Дайте слово сказать на: "Мир сочувствует Украине"!
=)))
У меня сочувствие проснулось, прям, как у немцев, когда моему прадеду звезду на лбу вырезали.
Не замечаю разницу между талерантными и предателями!
Сборные Италии и Германии сыграли вничью (1:1) в первом туре Лиги наций. На гол Лоренцо Пеллегрини немцы ответили забитым мячом Йозуа Киммиха.
Италия не выиграла пятый официальный матч подряд. Германия не уступает десять встреч подряд.
Третий раз подряд основное время в матчах между этими командами завершилось вничью. Они встретились впервые с 2016 года.
Лига наций. Группа А3. 1-й тур
Голы: 1:0 – Пеллегрини, 70; 1:1 – Киммих, 73.