«Венеция» объявила о возвращении Сигурдссона в ЦСКА

Полузащитник Арнор Сигурдссон вернется из «Венеции» в ЦСКА.
Итальянский клуб не собирается выкупать 23-летнего футболиста.
«Будем ли мы стараться приобрести Арнора по окончании аренды? Нет. Он точно вернeтся в ЦСКА», – сказал главный скаут «Венеции» Александр Мента.
- Рыночная стоимость Сигурдссона – 3 миллиона евро.
- Исландец с июля 2021 года выступал за «Венецию» на правах аренды.
- В прошедшем сезоне он провел всего 11 матчей.
- Контракт игрока с ЦСКА действует до 2024 года.
Источник: «Чемпионат»