«Венеция» объявила о возвращении Сигурдссона в ЦСКА

Полузащитник Арнор Сигурдссон вернется из «Венеции» в ЦСКА.

Итальянский клуб не собирается выкупать 23-летнего футболиста.

«Будем ли мы стараться приобрести Арнора по окончании аренды? Нет. Он точно вернeтся в ЦСКА», – сказал главный скаут «Венеции» Александр Мента.

Рыночная стоимость Сигурдссона – 3 миллиона евро.

Исландец с июля 2021 года выступал за «Венецию» на правах аренды.

В прошедшем сезоне он провел всего 11 матчей.

Контракт игрока с ЦСКА действует до 2024 года.

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