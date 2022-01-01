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«Ювентус» может отказаться от подписания Ди Марии

Переход полузащитника Анхеля Ди Марии в «Ювентус» находится под вопросом.

В туринском клубе сомневаются, что 34-летний футболист – это лучший вариант для усиления атаки среди доступных на трансферном рынке.

При этом переговоры между «Ювентусом» и аргентинцем продолжаются.

  • Ди Мария – свободный агент.
  • Последние 7 сезонов он провел в «ПСЖ».
  • Хавбек забил 93 гола и сделал 119 ассистов в 295 матчах.

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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Сегодня, 10:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +11835

    DeStar 19 минут назад

    ювентусу бы хоть кого, а вингеров вообще нет в команде нормальных, одни днари и влахович, так что ди мария шикарный вариант для юве из недорогих вариантов

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