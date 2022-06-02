«Ювентус» может отказаться от подписания Ди Марии

Переход полузащитника Анхеля Ди Марии в «Ювентус» находится под вопросом.
В туринском клубе сомневаются, что 34-летний футболист – это лучший вариант для усиления атаки среди доступных на трансферном рынке.
При этом переговоры между «Ювентусом» и аргентинцем продолжаются.
- Ди Мария – свободный агент.
- Последние 7 сезонов он провел в «ПСЖ».
- Хавбек забил 93 гола и сделал 119 ассистов в 295 матчах.
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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио