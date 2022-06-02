«Ньюкасл» близок к покупке форварда «Реймса» Экитике

Нападающий «Реймса» Уго Экитике, вероятно, продолжит карьеру в АПЛ.

На 19-летнего футболиста претендовал «ПСЖ», однако в итоге о его трансфере договорился «Ньюкасл».

Ожидается, что сумма сделки составит 46 миллионов евро – 36 миллионов гарантированные выплаты плюс 10 миллионов в виде бонусов.

В прошедшем сезоне Экитике забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 26 матчах.

Французом ранее интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» Д.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?