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«Ньюкасл» близок к покупке форварда «Реймса» Экитике

Нападающий «Реймса» Уго Экитике, вероятно, продолжит карьеру в АПЛ.

На 19-летнего футболиста претендовал «ПСЖ», однако в итоге о его трансфере договорился «Ньюкасл».

Ожидается, что сумма сделки составит 46 миллионов евро – 36 миллионов гарантированные выплаты плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Foot Mercato

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