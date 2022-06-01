Власти Башкирии будут помогать «Уфе». Заявка в ФНЛ-2 – худший вариант развития событий

«Уфа» может начать новый сезон в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что клуб с высокой долей вероятности заявится в ФНЛ-2 из-за проблем с финансированием.

«Перспективы у «Уфы» есть, на следующей неделе всe объявят. Власти республики будут помогать, но пока непонятно, в каких объемах.

Выступление в ФНЛ-2? Это самый худший вариант развития событий, об этом даже не думают», – сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

«Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».

Уфимцы играли в РПЛ с 2014 года.

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