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Власти Башкирии будут помогать «Уфе». Заявка в ФНЛ-2 – худший вариант развития событий

«Уфа» может начать новый сезон в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что клуб с высокой долей вероятности заявится в ФНЛ-2 из-за проблем с финансированием.

«Перспективы у «Уфы» есть, на следующей неделе всe объявят. Власти республики будут помогать, но пока непонятно, в каких объемах.

Выступление в ФНЛ-2? Это самый худший вариант развития событий, об этом даже не думают», – сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

  • «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».
  • Уфимцы играли в РПЛ с 2014 года.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9171

    САДЫЧОК 1 час назад

    Лучше бы помогли бы детям и инвалидам ! А, то по тв постоянно просят помощи у обычных граждан по смс.

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