Агент Миловановича: «Зенит» и ЦСКА интересовались Марко. Их скауты просматривали его»

Ненад Йестрович, агент нападающего «Партизана» Марко Миловановича, высказался о возможном переходе футболиста в «Зенит».
«Зенит» – отличный клуб, но на данный момент никто оттуда со мной не связывался. Марко – один из лучших молодых нападающих Европы. У нас есть предложения из Италии и Испании.
«Зенит» и ЦСКА интересовались им, их скауты были в Белграде и просматривали Марко, но ничего конкретного с их стороны не было. Мы любим Россию, поэтому почему бы и не «Зенит»?» – заявил Йестрович.
- В минувшем сезоне 18-летний форвард провел за «Партизан» 26 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
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Источник: Sport24