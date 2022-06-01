Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
3 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому

Агент Миловановича: «Зенит» и ЦСКА интересовались Марко. Их скауты просматривали его»

Ненад Йестрович, агент нападающего «Партизана» Марко Миловановича, высказался о возможном переходе футболиста в «Зенит».

«Зенит» – отличный клуб, но на данный момент никто оттуда со мной не связывался. Марко – один из лучших молодых нападающих Европы. У нас есть предложения из Италии и Испании.

«Зенит» и ЦСКА интересовались им, их скауты были в Белграде и просматривали Марко, но ничего конкретного с их стороны не было. Мы любим Россию, поэтому почему бы и не «Зенит»?» – заявил Йестрович.

  • В минувшем сезоне 18-летний форвард провел за «Партизан» 26 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Агент Языджи прокомментировал возможный переход в «Зенит» 3
«Зенит» – наш лучший клуб, в него нельзя не пойти». Семин – Хайкину 12
«Зениту» предложили купить Языджи 11
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:45
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +487

    3meeeD 1 час назад

    Для сербской лиги ,статистика го..но

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11