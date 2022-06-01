Агент Миловановича: «Зенит» и ЦСКА интересовались Марко. Их скауты просматривали его»

Ненад Йестрович, агент нападающего «Партизана» Марко Миловановича, высказался о возможном переходе футболиста в «Зенит».

«Зенит» – отличный клуб, но на данный момент никто оттуда со мной не связывался. Марко – один из лучших молодых нападающих Европы. У нас есть предложения из Италии и Испании.

«Зенит» и ЦСКА интересовались им, их скауты были в Белграде и просматривали Марко, но ничего конкретного с их стороны не было. Мы любим Россию, поэтому почему бы и не «Зенит»?» – заявил Йестрович.

В минувшем сезоне 18-летний форвард провел за «Партизан» 26 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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