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В России вступил в силу закон о Fan ID

Закон о введении системы Fan ID в России вступил в силу с 1 июля.

Теперь болельщики смогут попасть на спортивные соревнования, перечень которых определит правительство, только с «паспортом болельщика».

Fan ID начнет действовать со следующего сезона на семи российских стадионах: «Фишт», «Екатеринбург Арена», «Ак-Барс Арена», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена», «Нижний Нoвгород» и «Лужники».

Оформить персонифицированную карту можно будет на портале госуслуг. В паспорте будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Бомбардир.ру

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