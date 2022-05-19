Fan ID начнет действовать со следующего сезона на семи стадионах (Иван Карпов)

Система Fan ID будет использоваться на матчах РПЛ со следующего сезона.

«17 российских стадионов разделены на 3 группы по времени введения паспорта болельщика.

1-я очередь состоит из 7 арен, где есть система контроля доступа «Горгона-М». Она стартует 1 июля этого года.

Сюда входят: «Фишт», «Екатеринбург Арена», «Ак-Барс Арена», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена», «Нижний Новгород», стадион «Лужники».

2-я очередь – 5 стадионов (в собственности субъектов РФ, но без «Горгона-М»): «Ахмат Арена», «Тула», «Химки», «BetBoom Арена», «Газпром Арена». Стартует 1 декабря 2022 года.

3-я очередь – 5 стадионов (в частной собственности: «Открытие Банк Арена», «ВЭБ Арена», «ВТБ Арена», «РЖД Арена», «Краснодар». Стартует в 2023-м году», – сообщил журналист Иван Карпов в телеграме.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?