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Августиняк – об уходе из «Урала»: «Из-за политической ситуации мы не можем остаться в России»

Полузащитник Рафал Августиняк объяснил, почему он не продлил контракт с «Уралом».

«Я говорил с женой, и из-за политической ситуации мы не можем остаться в России. Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале.

Спасибо большое за три года! Удачи!» – сказал 28-летний поляк.

  • Августиняк выступал за «Урал» с июня 2019 года.
  • Он провел 87 матчей, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.
  • Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Урала»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7527

    vladik12 41 минуту назад

    "Уходишь? Ну и пихдуй".

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    Рейтинг: +491

    Октавиус 49 минут назад

    Хоть один сказал прямо и правду

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