Августиняк – об уходе из «Урала»: «Из-за политической ситуации мы не можем остаться в России»

Полузащитник Рафал Августиняк объяснил, почему он не продлил контракт с «Уралом».

«Я говорил с женой, и из-за политической ситуации мы не можем остаться в России. Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале.

Спасибо большое за три года! Удачи!» – сказал 28-летний поляк.

Августиняк выступал за «Урал» с июня 2019 года.

Он провел 87 матчей, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.

Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?