Августиняк – об уходе из «Урала»: «Из-за политической ситуации мы не можем остаться в России»

Полузащитник Рафал Августиняк объяснил, почему он не продлил контракт с «Уралом».
«Я говорил с женой, и из-за политической ситуации мы не можем остаться в России. Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале.
Спасибо большое за три года! Удачи!» – сказал 28-летний поляк.
- Августиняк выступал за «Урал» с июня 2019 года.
- Он провел 87 матчей, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: сайт «Урала»