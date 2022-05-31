Президент «Урала» подтвердил уход Августиняка

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что полузащитник Рафал Августиняк покинет клуб.

«Рафал не будет перезаключать с нами контракт. У него есть предложения у себя дома в Польше.

Сейчас непростая ситуация. К нашему большому сожалению, он не продлит с нами контракт», – сказал Иванов.

Августиняк перешел в «Урал» летом 2019 года.

В прошедшем сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 27 матчах.

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