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«Барселона» хочет подписать семь игроков летом. Есть список

«Барселона» намерена обновить состав во время летнего трансферного окна.

Главный тренер каталонской команды Хави хочет подписать семь новых футболистов. В его список целей входят:

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Источник: Sport.es

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31.05.2022 15:24
Комментарии4
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    Рейтинг: +11831

    DeStar 11 часов назад

    и прикольно оборону челси разбирают, один в реал, 3 в барсу)))

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    Рейтинг: +11831

    DeStar 11 часов назад

    но при этом хотении нет денег на зп только леве.
    Там даже с кессье и кристенсеном проблемы..
    а продать? никого не продали. даже дембеле не спихнули

    1
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    Рейтинг: +524

    Lipatoff > DeStar 10 часов назад

    Да я думаю всё нормально будет, уже с зимы планировали скорее всего, СМИ сейчас многое что пишут, но продать действительно надо много кого

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    Рейтинг: +1410

    Parham 12 часов назад

    НЕ ИХ!!!
    А МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА!!!

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