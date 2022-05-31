Канте может покинуть «Челси» летом. У клуба много предложений

Полузащитник Н'Голо Канте может уйти из «Челси» летом.

По информации GFFN со ссылкой на L’Équipe, английский клуб несколько месяцев обсуждает с французом условия нового контракта.

Канте все устраивает в «Челси», но его будущее остается неопределенным из-за большого количества предложений, которые поступают от других клубов.

Контракт Канте истекает через год.

С «Челси» он брал АПЛ, Лигу чемпионов.

31-летний Канте стоит 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?