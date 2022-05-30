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«Ман Сити» предложил «Эвертону» и «Ньюкаслу» подписать Зинченко (The Athletic)

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ.

По информации The Athletic, клуб из Манчестера предложил 25-летнего украинца «Эвертону» и «Ньюкаслу», чтобы подписать левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

  • Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до 2024 года.
  • Его рыночная цена – 25 млн евро.
  • Он сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона АПЛ.

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Источник: The Athletic

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Сегодня, 10:59
Комментарии8
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    Рейтинг: +5172

    TOMSON 38 минут назад

    Давно заметно, что Зинченко не уровень Сити. Неудивительно, что его предлагают другим клубам, а не у Сити пытаются его купить.

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    Рейтинг: +12672

    playsh 44 минуты назад

    Такому клубу,как М.С., давно пора избавиться от Зинченко.Хорошо помню четыре его ляпа,а то и поболе,которые привели непосредственно к голу.То потеря позиции,то не добежал,то поленился вернуться после атаки...Типа нашего Джи.

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    Рейтинг: +15550

    ilichkadr 2 часа назад

    Пора продать распиаренный хлам за ненадобностью.

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    Рейтинг: +1930

    LOKOfanatik19 > ilichkadr 2 часа назад

    Очень добротный игрок, может быть и не уровень сити(хотя и играет норм, слабости при обороне у него), а вот средний уровень усилить сможет навярника

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    Рейтинг: +15550

    ilichkadr > LOKOfanatik19 2 часа назад

    Похоже, что благодаря слабости при обороне его и хотят продать. В Уфе он тоже был середняком.
    P.S. Уровень игрока сильно зависит от уровня команды, в которой играет. Месси забрось в Химки, там он и закончит свою карьеру.

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    Рейтинг: +1930

    LOKOfanatik19 > ilichkadr 1 час назад

    Месси в Химки... Чувак, это не бокс или другой одиночный вид спорта, это командная игра, тут играют 11 человек. если один топ а остальные бревна, ничего не поменяется.

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    Рейтинг: +12672

    playsh > LOKOfanatik19 41 минуту назад

    Здесь наоборот,все топ,а он бревно,потому и проскакивает...

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    Рейтинг: +12672

    playsh > ilichkadr 39 минут назад

    Так и есть...

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