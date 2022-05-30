«Ман Сити» предложил «Эвертону» и «Ньюкаслу» подписать Зинченко (The Athletic)

Давно заметно, что Зинченко не уровень Сити. Неудивительно, что его предлагают другим клубам, а не у Сити пытаются его купить.
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ.
По информации The Athletic, клуб из Манчестера предложил 25-летнего украинца «Эвертону» и «Ньюкаслу», чтобы подписать левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.
- Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до 2024 года.
- Его рыночная цена – 25 млн евро.
- Он сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона АПЛ.
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