«Ман Сити» предложил «Эвертону» и «Ньюкаслу» подписать Зинченко (The Athletic)

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ.

По информации The Athletic, клуб из Манчестера предложил 25-летнего украинца «Эвертону» и «Ньюкаслу», чтобы подписать левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до 2024 года.

Его рыночная цена – 25 млн евро.

Он сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона АПЛ.

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