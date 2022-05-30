Иско объявил об уходе из «Реала». Он 5 раз выиграл ЛЧ за 9 лет в клубе

Полузащитник «Реала» Иско объявил об уходе из клуба.

«Когда я был в «Малаге», то знал, что мне нужно уходить.

Я договорился с другой командой. Но «Реал» постучался в мою дверь, и «Реалу» невозможно отказывать, этого не должно происходить, хотя всегда есть исключения.

Помню, как говорил своим близким: «Черт, «Реал» не выигрывал Лигу чемпионов уже много лет». И я с клубом беру десиму. Все, что было потом, – уже история.

9 лет спустя мое время в клубе подходит к концу. Это клуб, который позволил мне реализовать все мечты, что у меня были, когда я был маленьким.

Помимо выполнения мечты, завоевания большего количества титулов, чем я себе представлял, он дал возможность играть с величайшими, встречаться с удивительными людьми. Я провел чертовски хорошее время, и никто у меня этого не отнимет! Потому что я однозначно запомню все хорошее. Надеюсь, и вы тоже!

Хочу поблагодарить партнеров по команде, тренеров, тренерский штаб, работников базы и «Сантьяго Бернабеу» за всю работу, любовь и поддержку, в которой нуждается каждый, и в которой у меня никогда не было недостатка.

Также хочу поблагодарить болельщиков, которые тепло меня приняли и невероятно поддерживали с первого дня. Фанаты сопровождают эту команду в каждом уголке мира!

Кстати, вчера я сказал другу, что не понимаю, для чего они устраивают вечеринку, если 15-я победа в Лиге чемпионов – уже в пути.

До свидания и Hala Madrid», – написал Иско в соцсетях.

Иско выступал за «Реал» с 2013 года.

Он выиграл 19 трофеев, 5 из которых – победа в Лиге чемпионов.

Иско, скорее всего, перейдет в «Бетис».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?