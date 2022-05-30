Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Иско объявил об уходе из «Реала». Он 5 раз выиграл ЛЧ за 9 лет в клубе

Иско объявил об уходе из «Реала». Он 5 раз выиграл ЛЧ за 9 лет в клубе

30 мая 2022, 13:53
3

Полузащитник «Реала» Иско объявил об уходе из клуба.

«Когда я был в «Малаге», то знал, что мне нужно уходить.

Я договорился с другой командой. Но «Реал» постучался в мою дверь, и «Реалу» невозможно отказывать, этого не должно происходить, хотя всегда есть исключения.

Помню, как говорил своим близким: «Черт, «Реал» не выигрывал Лигу чемпионов уже много лет». И я с клубом беру десиму. Все, что было потом, – уже история.

9 лет спустя мое время в клубе подходит к концу. Это клуб, который позволил мне реализовать все мечты, что у меня были, когда я был маленьким.

Помимо выполнения мечты, завоевания большего количества титулов, чем я себе представлял, он дал возможность играть с величайшими, встречаться с удивительными людьми. Я провел чертовски хорошее время, и никто у меня этого не отнимет! Потому что я однозначно запомню все хорошее. Надеюсь, и вы тоже!

Хочу поблагодарить партнеров по команде, тренеров, тренерский штаб, работников базы и «Сантьяго Бернабеу» за всю работу, любовь и поддержку, в которой нуждается каждый, и в которой у меня никогда не было недостатка.

Также хочу поблагодарить болельщиков, которые тепло меня приняли и невероятно поддерживали с первого дня. Фанаты сопровождают эту команду в каждом уголке мира!

Кстати, вчера я сказал другу, что не понимаю, для чего они устраивают вечеринку, если 15-я победа в Лиге чемпионов – уже в пути.

До свидания и Hala Madrid», – написал Иско в соцсетях.

  • Иско выступал за «Реал» с 2013 года.
  • Он выиграл 19 трофеев, 5 из которых – победа в Лиге чемпионов.
  • Иско, скорее всего, перейдет в «Бетис».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Еще по теме:
«Бетис» продлил контракт с пятикратным победителем Лиги чемпионов
Определен лучший игрок сезона в Лиге конференций – он не из «Челси» 1
Иско извинился перед фанатами «Реала» за празднование гола 1
Источник: Sports.ru
Испания. Примера Реал Иско
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sergicious
1653908942
Помню его перформанс против Зенита, было оч красиво. Крутой игрок, временами выдавал супер матчи. Жаль что это было отрезками ( и сейчас он далеко не игрок основы Реала. Надеюсь реанимирует карьеру после 30 лет.
Ответить
DeStar
1653912219
иско всего 30 лет ,еще играть и играть. Никогда не был быстрым, мало забивал но мяч держит как боженька, думаю мог бы тут посоревноваться с хави( только в держании мяча). Пасы тоже раздавать умеет, но играет мало, но даже при всем уважении к нему, у реала есть модрич, кросс и каземиро... все же их вытолкнуть с основы тяжело было
Ответить
portero
1653923172
Офигеть!!!! Фартовый чувак набрал титулов...
Ответить
Главные новости
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
2
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
2
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
9
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
7
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
8
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
8
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
Все новости
Все новости
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
11:57
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
Вчера, 23:29
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
Вчера, 20:24
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
Вчера, 18:02
«Атлетико» принял решение по Альваресу
Вчера, 17:21
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
Вчера, 15:54
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
Вчера, 11:29
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
Вчера, 09:48
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Вчера, 01:00
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
Вчера, 00:30
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
Вчера, 00:16
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
31 августа
8
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
31 августа
1
Захаряна обвинили в непрофессионализме
31 августа
2
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
31 августа
10
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
30 августа
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
30 августа
1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
30 августа
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
30 августа
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
30 августа
11
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+