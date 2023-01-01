Иско объявил об уходе из «Реала». Он 5 раз выиграл ЛЧ за 9 лет в клубе

иско всего 30 лет ,еще играть и играть.
Никогда не был быстрым, мало забивал
но мяч держит как боженька, думаю мог бы тут посоревноваться с хави( только в держании мяча). Пасы тоже раздавать умеет, но играет мало, но даже при всем уважении к нему, у реала есть модрич, кросс и каземиро... все же их вытолкнуть с основы тяжело было
Полузащитник «Реала» Иско объявил об уходе из клуба.
«Когда я был в «Малаге», то знал, что мне нужно уходить.
Я договорился с другой командой. Но «Реал» постучался в мою дверь, и «Реалу» невозможно отказывать, этого не должно происходить, хотя всегда есть исключения.
Помню, как говорил своим близким: «Черт, «Реал» не выигрывал Лигу чемпионов уже много лет». И я с клубом беру десиму. Все, что было потом, – уже история.
9 лет спустя мое время в клубе подходит к концу. Это клуб, который позволил мне реализовать все мечты, что у меня были, когда я был маленьким.
Помимо выполнения мечты, завоевания большего количества титулов, чем я себе представлял, он дал возможность играть с величайшими, встречаться с удивительными людьми. Я провел чертовски хорошее время, и никто у меня этого не отнимет! Потому что я однозначно запомню все хорошее. Надеюсь, и вы тоже!
Хочу поблагодарить партнеров по команде, тренеров, тренерский штаб, работников базы и «Сантьяго Бернабеу» за всю работу, любовь и поддержку, в которой нуждается каждый, и в которой у меня никогда не было недостатка.
Также хочу поблагодарить болельщиков, которые тепло меня приняли и невероятно поддерживали с первого дня. Фанаты сопровождают эту команду в каждом уголке мира!
Кстати, вчера я сказал другу, что не понимаю, для чего они устраивают вечеринку, если 15-я победа в Лиге чемпионов – уже в пути.
До свидания и Hala Madrid», – написал Иско в соцсетях.
- Иско выступал за «Реал» с 2013 года.
- Он выиграл 19 трофеев, 5 из которых – победа в Лиге чемпионов.
- Иско, скорее всего, перейдет в «Бетис».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?