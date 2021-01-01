Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
Тест: какая ты команда РФПЛ?

Джикия считает сезон для «Спартака» неудачным, несмотря на победу в Кубке России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал оценку уходящему сезону-2021/22.

«Спасли сезон? Есть факт того, что мы заняли десятое место. Это никуда не годится. Не стал бы сравнивать.

Подтверждаю – сезон получился неудачным. Цель «Спартака» при такой игре в сезоне был Кубок. Десятое место не радует», – сказал Джикия.

  • В воскресенье «Спартак» выиграл Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1).
  • Команда взяла этот трофей впервые с 2003 года.
  • 10-е место в РПЛ – это повторение клубного антирекорда.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Джикия – об уходе Бакаева из «Спартака»: «Не слышал об этом, сейчас буду с ним разговаривать» 1
Джикия: «Этот сезон – один из самых неудачных в моей карьере» 1
Джикия пригласил журналистов на рыбалку в случае победы в финале Кубка России над «Динамо» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:54
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11