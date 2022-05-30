Джикия считает сезон для «Спартака» неудачным, несмотря на победу в Кубке России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал оценку уходящему сезону-2021/22.

«Спасли сезон? Есть факт того, что мы заняли десятое место. Это никуда не годится. Не стал бы сравнивать.

Подтверждаю – сезон получился неудачным. Цель «Спартака» при такой игре в сезоне был Кубок. Десятое место не радует», – сказал Джикия.

В воскресенье «Спартак» выиграл Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1).

Команда взяла этот трофей впервые с 2003 года.

10-е место в РПЛ – это повторение клубного антирекорда.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?