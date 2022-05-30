Классен – после победы в Кубке: «Переход в «Спартак» был правильным решением»

Защитник «Спартака» Леон Классен высказался о победе над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Конечно, я очень рад. Играл или не играл — неважно. Главное — победила команда. Это очень важно для нас всех: для «Спартака», для меня.

Переход в «Спартак» был правильным решением», – сказал Классен.

Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

«Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.

Классен провел 3 матча за «Спартак» в этом сезоне.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?