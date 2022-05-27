«Уфа» – лидер сезона РПЛ по ударам головой. Клуб могут ликвидировать

«Уфа» в минувшем сезоне чемпионата России нанесла 85 ударов по воротам головой (без учета переходных матчей). Это максимум в лиге.

Второе место по показателю занял ЦСКА (75 ударов головой). Третий – «Зенит» (74).

«Уфа» вылетела из РПЛ, проведя в лиге 8 лет подряд.

В переходных матчах уфимцы проиграли «Оренбургу».

«Уфа» может прекратить существование.

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