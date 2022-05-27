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«Уфа» – лидер сезона РПЛ по ударам головой. Клуб могут ликвидировать

«Уфа» в минувшем сезоне чемпионата России нанесла 85 ударов по воротам головой (без учета переходных матчей). Это максимум в лиге.

Второе место по показателю занял ЦСКА (75 ударов головой). Третий – «Зенит» (74).

  • «Уфа» вылетела из РПЛ, проведя в лиге 8 лет подряд.
  • В переходных матчах уфимцы проиграли «Оренбургу».
  • «Уфа» может прекратить существование.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1768

    моэм 15 минут назад

    Слово то какое !!...ЛИКВИДИРОВАТЬ !...звучит так , как будто уже завтра Уфу закопают в полном составе и землю над ними сровняют....плохо что народ не задумываясь ведётся на такие провокации и излишне эмоционально реагирует на провокационное красное словцо этого журнашлюшки ... в реале же ничего неясно и может быть Уфа уже в следующем году вернётся в РПЛ если найдётся спонсор ... на худой конец просто потеря профессионального статуса , но и в этом случае клуб не исчезнет с лица земли и у неё будет шанс из любителей начать путь наверх как это сделала Алания и делают другие команды.

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    Рейтинг: +4635

    neim 43 минуты назад

    Лучше бы Газизова "ликвидировали". А клуб конечно жалко. Одно радует, что мы, по крайней мере хотя бы один, следующий год, не будем ничего слышать об этом ген. директоре.

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    Рейтинг: +22832

    DOCTOR PENALTY 49 минут назад

    Вот видно все мозги и отбили - теперь только ликвидировать. ) А если откровенно, мне их жалко, симпатичная команда.

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    Рейтинг: +15722

    Cleaner 1 час назад

    Газизов в команде - это к ВЫЛЕТУ и БАНКРОТСТВУ!

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    Рейтинг: +1921

    LOKOfanatik19 > Cleaner 22 минуты назад

    Газизов и создал этот клуб, если бы не его руководство, то Уфы бы и не было.

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    Рейтинг: +9157

    САДЫЧОК 1 час назад

    Главный вопрос за , что платили огромные деньги Газизову !

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