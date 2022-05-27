«Уфа» – лидер сезона РПЛ по ударам головой. Клуб могут ликвидировать

Слово то какое !!...ЛИКВИДИРОВАТЬ !...звучит так , как будто уже завтра Уфу закопают в полном составе и землю над ними сровняют....плохо что народ не задумываясь ведётся на такие провокации и излишне эмоционально реагирует на провокационное красное словцо этого журнашлюшки ... в реале же ничего неясно и может быть Уфа уже в следующем году вернётся в РПЛ если найдётся спонсор ... на худой конец просто потеря профессионального статуса , но и в этом случае клуб не исчезнет с лица земли и у неё будет шанс из любителей начать путь наверх как это сделала Алания и делают другие команды.
«Уфа» в минувшем сезоне чемпионата России нанесла 85 ударов по воротам головой (без учета переходных матчей). Это максимум в лиге.
Второе место по показателю занял ЦСКА (75 ударов головой). Третий – «Зенит» (74).
- «Уфа» вылетела из РПЛ, проведя в лиге 8 лет подряд.
- В переходных матчах уфимцы проиграли «Оренбургу».
- «Уфа» может прекратить существование.
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