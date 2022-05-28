Глушаков: «Химки» летали в Хабаровск на самолете, каких я в «Спартаке» не видел. Спасибо Туфану»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от путешествия в Хабаровск на этой неделе.

«Хотелось бы Туфану (главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов – прим. «Бомбардира») прежде всего сказать спасибо за то, что делает для «Химок» и области: спонсирует, свои деньги даeт. За то, что организовывает: мы летели в Хабаровск, нам такой самолeт сделали — я со «Спартаком» даже не летал на таком самолeте. Не могу сказать: мы проиграли и было стыдно. Но сегодня мы оправдали. Сказали, что три точно закинем «СКА-Хабаровску», – сказал Глушаков.

«Химки» прошли «СКА-Хабаровск» в переходных матчах за место в РПЛ.

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

В «Химках» он с 2020 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?