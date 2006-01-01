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Лантратов: «Перехожу ли в «Зенит»? Хочу домой отдохнуть»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов ушел от вопроса про возможный трансфер в «Зенит».

«Что дальше, перехожу ли в «Зенит»? Давайте отдохнем. Хочу домой отдохнуть», – сказал Лантратов.

  • За последние 2 сезона РПЛ Лантратов не пропустил ни матча.
  • 26-летний Лантратов стоит 2 миллиона евро.
  • Его контракт с «Химками» действует еще 3 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Данилы Махалина

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3268

    Enter2006 59 минут назад

    Молодец! Отдохни. Ты отработал на все 100%. Весь стадион тебя поддерживал и скандировал твою фамилию сегодня, кроме цска-ска смешанных со своим привезённым "быдло героем болбоем". Но бумеранг быстро к ним прилетел за это. Респект тебе и уважуха Илья!

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