Лантратов: «Перехожу ли в «Зенит»? Хочу домой отдохнуть»

Молодец! Отдохни. Ты отработал на все 100%. Весь стадион тебя поддерживал и скандировал твою фамилию сегодня, кроме цска-ска смешанных со своим привезённым "быдло героем болбоем". Но бумеранг быстро к ним прилетел за это. Респект тебе и уважуха Илья!
Вратарь «Химок» Илья Лантратов ушел от вопроса про возможный трансфер в «Зенит».
«Что дальше, перехожу ли в «Зенит»? Давайте отдохнем. Хочу домой отдохнуть», – сказал Лантратов.
- За последние 2 сезона РПЛ Лантратов не пропустил ни матча.
- 26-летний Лантратов стоит 2 миллиона евро.
- Его контракт с «Химками» действует еще 3 года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?