Лантратов: «Перехожу ли в «Зенит»? Хочу домой отдохнуть»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов ушел от вопроса про возможный трансфер в «Зенит».

«Что дальше, перехожу ли в «Зенит»? Давайте отдохнем. Хочу домой отдохнуть», – сказал Лантратов.

За последние 2 сезона РПЛ Лантратов не пропустил ни матча.

26-летний Лантратов стоит 2 миллиона евро.

Его контракт с «Химками» действует еще 3 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?