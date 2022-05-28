Агаларов и Урунов – в старте «Уфы» на матч с «Оренбургом»

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Оренбурга» на ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ.

«Уфа»: Чичкан, Сухов, Журавлев, Никитин, Плиев, Кабутов, Иванов, Камилов, Урунов, Касинтура, Агаларов.

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Аюпов, Малых, Обухов, Гойкович, Ковалeв, Эктов, Фамейе, Бреев, Капленко.

Игра пройдет в Уфе на «BetBoom Арене».

Начало – в 16:00 мск.

Первая встреча в Оренбурге завершилась ничьей 2:2.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?