Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

Агаларов и Урунов – в старте «Уфы» на матч с «Оренбургом»

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Оренбурга» на ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ.

«Уфа»: Чичкан, Сухов, Журавлев, Никитин, Плиев, Кабутов, Иванов, Камилов, Урунов, Касинтура, Агаларов.

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Аюпов, Малых, Обухов, Гойкович, Ковалeв, Эктов, Фамейе, Бреев, Капленко.

  • Игра пройдет в Уфе на «BetBoom Арене».
  • Начало – в 16:00 мск.
  • Первая встреча в Оренбурге завершилась ничьей 2:2.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
«Оренбург» заранее заказал банкет в честь выхода в РПЛ и путевки в отпуск (Константин Генич) 3
ЭСК признал верными все решения судьи Иванова в матче «Рубин» – «Уфа» 1
Фищенко: «Уфе» нужно доказывать самой себе, что мы не уровень ФНЛ»
Источник: сайт РПЛ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:54
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11