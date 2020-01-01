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Гендиректор «Динамо» отказался комментировать будущее Шварца

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не стал отвечать на вопрос о возможном уходе главного тренера команды Сандро Шварца.

«Будущее Шварца? Все потом», – сказал Пивоваров.

  • Немец работает в «Динамо» с осени 2020 года.
  • Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
  • Сообщалось, что Шварц летом возглавит «Герту».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15782

    житель СПб 10 минут назад

    Это - очень нежелательный вариант для Динамо. (имею ввиду возможный уход хорошего тренера).

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