Гендиректор «Динамо» отказался комментировать будущее Шварца

Это - очень нежелательный вариант для Динамо. (имею ввиду возможный уход хорошего тренера).
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не стал отвечать на вопрос о возможном уходе главного тренера команды Сандро Шварца.
«Будущее Шварца? Все потом», – сказал Пивоваров.
- Немец работает в «Динамо» с осени 2020 года.
- Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
- Сообщалось, что Шварц летом возглавит «Герту».
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