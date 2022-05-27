Конте останется в «Тоттенхэме» (The Telegraph)

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте решил продолжить работу с командой.
Спортивный директор клуба Фабио Паратичи убедил итальянского специалиста остаться.
Менеджер пообещал тренеру усиление состава – шесть трансферов на общую сумму 150 миллионов фунтов.
- Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре.
- Под его руководством лондонцы финишировали в топ-4 АПЛ.
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