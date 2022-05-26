Кучаев вернулся в ЦСКА из аренды в «Рубине»

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, заявил, что его клиент вернулся в ЦСКА из аренды в «Рубине».

«Остается ли Кучаев в «Рубине»? Нет, Костя возвращается в ЦСКА», — сказал Клюев.

«Рубин» зимой арендовал хавбека у ЦСКА за 70 тысяч евро.

Казанский клуб мог активировать сумму выкупа – 5 миллионов евро.

В составе казанской команды Кучаев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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