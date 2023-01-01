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Агент: «По Малкому и Клаудиньо всегда есть запросы. Не могу сказать, от кого»

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем своих клиентов.

«Когда вернутся в Россию, не знаю. Что же касается предложений других клубов, по Малкому и Клаудиньо всегда есть запросы. Какие именно клубы ими интересуются? Не могу сказать», – заявил Гарсия.

  • Контракт Малкома с «Зенитом» действует до 2024 года, Клаудиньо – до 2026 года.
  • Команду отстранили от участия в еврокубках на следующий сезон.
  • Петербуржцы в 4-й раз подряд выиграли РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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