Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем своих клиентов.

«Когда вернутся в Россию, не знаю. Что же касается предложений других клубов, по Малкому и Клаудиньо всегда есть запросы. Какие именно клубы ими интересуются? Не могу сказать», – заявил Гарсия.

Контракт Малкома с «Зенитом» действует до 2024 года, Клаудиньо – до 2026 года.

Команду отстранили от участия в еврокубках на следующий сезон.

Петербуржцы в 4-й раз подряд выиграли РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?