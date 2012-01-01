Агент Фернандеса: «Марио хотел бы взять паузу в карьере минимум до 2023 года»

В одну реку дважды не войдешь, через год может и не получиться. Но всё равно спасибо тебе Марио и всего наилучшего!
Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, рассказал, когда футболист может возобновить карьеру.
«Да, Марио хотел бы взять паузу как минимум до 2023 года», — заявил Машадо.
- Фернандес на прошлой неделе объявил о приостановке карьеры.
- Игрок выступал за ЦСКА с 2012 года.
- Он получил российский паспорт, играл за сборную России на домашнем ЧМ-2018.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?