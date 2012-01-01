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Агент Фернандеса: «Марио хотел бы взять паузу в карьере минимум до 2023 года»

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, рассказал, когда футболист может возобновить карьеру.

«Да, Марио хотел бы взять паузу как минимум до 2023 года», — заявил Машадо.

  • Фернандес на прошлой неделе объявил о приостановке карьеры.
  • Игрок выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • Он получил российский паспорт, играл за сборную России на домашнем ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3204

    Enter2006 57 минут назад

    В одну реку дважды не войдешь, через год может и не получиться. Но всё равно спасибо тебе Марио и всего наилучшего!

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    Рейтинг: -38

    ПалкоВводецъ_1 1 час назад

    Сильно устал Марио? Сколько лет тебе сынок, чтобы устать, зарабатывая огромные деньжища на полном клубном пансионе?

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    Рейтинг: +24698

    vladimir-7 > ПалкоВводецъ_1 30 минут назад

    Ничего не знаешь, а сидишь и шепелявишь, папаша.

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