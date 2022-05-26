В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию о смене названия клуба

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов опроверг новость о возможной смене названия.
Сообщалось, что клуб с целью привлечения частных инвестиций хочет называться «Парибет Нижний Новгород».
«Это не соответствует действительности», – сказал Измайлов.
- «Нижний Новгород» провел дебютный сезон в РПЛ и финишировал на 11-м месте.
- Команду тренирует Александр Кержаков.
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Источник: «Спорт-Экспресс»