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  • Михаил Кержаков – о чемпионское гонке в РПЛ: «В мыслях было, что «Динамо» отвалится в последних турах»

Михаил Кержаков – о чемпионское гонке в РПЛ: «В мыслях было, что «Динамо» отвалится в последних турах»

26 мая 2022, 10:30
1

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что для него были ожидаемыми результаты «Динамо» в последних турах РПЛ.

  • В 5 заключительных матчах у «Динамо» ничья и 4 поражения.
  • «Зенит» стал чемпионом России в 4-й раз подряд.

– Со стороны, глядя на выступление «Зенита» в этом сезоне, складывается ощущение, что выиграли чемпионат на классе. Действительно так легко?

– Это при том, что я максимально старался сохранить интригу до последних туров. Ну получается так – да. Но в принципе, в мыслях было, что «Динамо» отвалится в последних турах.

Мои поздравления [Сандро] Шварцу, он действительно создал боеспособный и интересный коллектив. Еще могу выделить Самару, именно по футболу.

И «Сочи», но команда уже приелась, так как она и в этом, в прошлом и в позапрошлом годах играли хорошо. Видно, что кайфуют от футбола.

Но, что касается «Динамо» была мысль, что команда отвалится из-за недостатка опыта в борьбе в нужных матчах. Я думаю молодость взяла свое.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Кержаков Михаил
Комментарии (1)
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Ziklop
1653575987
мысли должны быть как мяч на выходе выбить и бабочку не словить.
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