Директор «Севастополя»: «Нас нет в повестке исполкома РФС, будто мы не граждане России»

А вы не граждане России и есть.А вы как думали? Вы в международном мире никто, и звать вас никак.Даже Сбербанк у вас не открыл свои филиалы.
Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о включении крымских клубов в состав РФС.
«Нас нет в повестке, нас не включают, как будто мы не граждане РФ. Если команды не входят в Российский футбольный союз, то и не могут выступать на соревнованиях. Мы сейчас будто между собой играем», – заявил Чалый.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?