Директор «Севастополя»: «Нас нет в повестке исполкома РФС, будто мы не граждане России»

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о включении крымских клубов в состав РФС.

«Нас нет в повестке, нас не включают, как будто мы не граждане РФ. Если команды не входят в Российский футбольный союз, то и не могут выступать на соревнованиях. Мы сейчас будто между собой играем», – заявил Чалый.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?