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Директор «Севастополя»: «Нас нет в повестке исполкома РФС, будто мы не граждане России»

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о включении крымских клубов в состав РФС.

«Нас нет в повестке, нас не включают, как будто мы не граждане РФ. Если команды не входят в Российский футбольный союз, то и не могут выступать на соревнованиях. Мы сейчас будто между собой играем», – заявил Чалый.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «КП»

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Сегодня, 21:08
Комментарии1
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    Рейтинг: +32

    Miru mir 6 минут назад

    А вы не граждане России и есть.А вы как думали? Вы в международном мире никто, и звать вас никак.Даже Сбербанк у вас не открыл свои филиалы.

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