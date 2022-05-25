Терюшков: «Жирков и Мамаев не полетели в Хабаровск по решению Юрана»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил отсутствие Юрия Жиркова и Павла Мамаева в матче со «СКА-Хабаровском» (0:1).

«Почему на игру не прилетели Мамаев и Жирков? Это тренерское решение: значит, не были готовы. Сергей Николаевич взял только тех, кто готов по спортивному принципу. У него других принципов не бывает.

Продления контракта с Мамаевым и Жирковым? Мы продлили себе на неделю этот вопрос. Теперь после 28 мая», — сказал Терюшков.

Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

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