Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

Терюшков: «Жирков и Мамаев не полетели в Хабаровск по решению Юрана»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил отсутствие Юрия Жиркова и Павла Мамаева в матче со «СКА-Хабаровском» (0:1).

«Почему на игру не прилетели Мамаев и Жирков? Это тренерское решение: значит, не были готовы. Сергей Николаевич взял только тех, кто готов по спортивному принципу. У него других принципов не бывает.

Продления контракта с Мамаевым и Жирковым? Мы продлили себе на неделю этот вопрос. Теперь после 28 мая», — сказал Терюшков.

  • Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Юран – после 0:1 со «СКА-Хабаровском»: «Главной задачей было забрать отсюда всех парней живыми»
Лантратова и Григалаву могут дисквалифицировать на четыре матча за оскорбление болбоев 2
«СКА-Хабаровск»: «Лантратов ударил нашего болбоя. Ужасный поступок» 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:42
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11