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«Уфа» поехала на матч с «Оренбургом» на автобусе. Игроки ели в придорожном кафе

«Уфа» сегодня сыграет в стыковом матче РПЛ против «Оренбурга».

Игроки уфимской команды поехали на игру на автобусе. По пути они остановились поесть в придорожном кафе.

«В оренбургском аэропорту производят капремонт взлетно-посадочной полосы. Он закрыт до конца лета. Поэтому команда отправилась на игру на клубном автобусе», – написала пресс-служба «Уфы».

  • Матч «Оренбург» – «Уфа» пройдет сегодня, 25 мая.
  • Начало – в 17:30 мск.

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Источник: группа «Уфы» в ВК

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Сегодня, 11:25
Комментарии8
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    Рейтинг: +76

    Аден 12 минут назад

    там мля расстояния то, нах было вообще на этот перекус останавливаться.

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    Рейтинг: +69

    Назарян 17 минут назад

    Бедные футболисты как же так ! а то привыкли жить роскошно пусть побудут в шкуре обычного человека может поймут что есть еще жизнь простых людей

    0
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    Рейтинг: +15475

    ilichkadr 20 минут назад

    Доширак оказалась кстати!

    0
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    Рейтинг: +7423

    vladik12 28 минут назад

    И чего теперь бояться "Уфе" - после трапезы в придорожном кафе Кумертау?

    2
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    Рейтинг: +3106

    Enter2006 > vladik12 22 минуты назад

    Только прихода в это кафе Кокорина или Мамаева ))

    2
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    Рейтинг: +22810

    DOCTOR PENALTY > Enter2006 9 минут назад

    Да у них там и без этих разгильдяев есть кому порядок навести, видел как Стукалов максимку с места согнал? )))

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    Рейтинг: +622

    111Hunter111 41 минуту назад

    лишь бы дристун не поймать.

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    Рейтинг: +3106

    Enter2006 > 111Hunter111 36 минут назад

    так еда то своя а не придорожного кафе, умно. иначе и травонуться можно

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