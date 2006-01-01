«Уфа» поехала на матч с «Оренбургом» на автобусе. Игроки ели в придорожном кафе

там мля расстояния то, нах было вообще на этот перекус останавливаться.
«Уфа» сегодня сыграет в стыковом матче РПЛ против «Оренбурга».
Игроки уфимской команды поехали на игру на автобусе. По пути они остановились поесть в придорожном кафе.
«В оренбургском аэропорту производят капремонт взлетно-посадочной полосы. Он закрыт до конца лета. Поэтому команда отправилась на игру на клубном автобусе», – написала пресс-служба «Уфы».
- Матч «Оренбург» – «Уфа» пройдет сегодня, 25 мая.
- Начало – в 17:30 мск.