Игрок «Ференцвароша» Ботка: «Черчесов кричит, когда не может спокойно объяснить свои идеи»

Защитник «Ференцвароша» Эндре Ботка рассказал, как ведет себя в команде главный тренер Станислав Черчесов.

«Когда нужно, он кричит. Обычно объясняет свои идеи спокойно. Если не получается, то бывает крик», – сообщил Ботка.

При Черчесове «Ференцварош» в минувшем сезоне оформил золотой дубль.

Команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.

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