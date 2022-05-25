Игрок «Ференцвароша» Ботка: «Черчесов кричит, когда не может спокойно объяснить свои идеи»

Защитник «Ференцвароша» Эндре Ботка рассказал, как ведет себя в команде главный тренер Станислав Черчесов.
«Когда нужно, он кричит. Обычно объясняет свои идеи спокойно. Если не получается, то бывает крик», – сообщил Ботка.
- При Черчесове «Ференцварош» в минувшем сезоне оформил золотой дубль.
- Команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.
- Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.
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Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля