Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

Игрок «Ференцвароша» Ботка: «Черчесов кричит, когда не может спокойно объяснить свои идеи»

Защитник «Ференцвароша» Эндре Ботка рассказал, как ведет себя в команде главный тренер Станислав Черчесов.

«Когда нужно, он кричит. Обычно объясняет свои идеи спокойно. Если не получается, то бывает крик», – сообщил Ботка.

  • При Черчесове «Ференцварош» в минувшем сезоне оформил золотой дубль.
  • Команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.
  • Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Черчесов – о «Спартаке»: «Чтобы вылечить, нужно поставить правильный диагноз» 1
Игрок «Ференцвароша» Эсити: «Черчесов нам как отец» 3
Черчесов – о чемпионатах России, Венгрии и Польши: «Если брать в целом, то больших отличий нет»
Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:05
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +9142

    САДЫЧОК 7 минут назад

    Это Физрук , причём не просто - а плохой физрук ! Мысль свою , не может донести , потому что у него ее нет !

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11