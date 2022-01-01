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Гинер отказался отвечать на вопрос о будущем Березуцкого в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер не стал комментировать будущее главного тренера команды Алексея Березуцкого.

«Березуцкий? Мы же на исполкоме [РФС], а не на собрании ЦСКА», – сказал Гинер.

  • ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.
  • Березуцкий возглавляет команду с лета 2021 года.
  • Сообщалось, что клуб заинтересован в приглашении чешского тренера Йиндршиха Трпишовски.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10239

    Alekxei Z. 52 минуты назад

    Сообщали , что Гинер и Галицкий не приехали на исполком.
    Так кому верить ?
    Кстати , Гинер сейчас в клубе мало что решает.

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    Рейтинг: +222

    saf05 1 час назад

    А что комментировать, гнать берез однозначно

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