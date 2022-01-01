Гинер отказался отвечать на вопрос о будущем Березуцкого в ЦСКА

Сообщали , что Гинер и Галицкий не приехали на исполком.
Так кому верить ?
Кстати , Гинер сейчас в клубе мало что решает.
Президент ЦСКА Евгений Гинер не стал комментировать будущее главного тренера команды Алексея Березуцкого.
«Березуцкий? Мы же на исполкоме [РФС], а не на собрании ЦСКА», – сказал Гинер.
- ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.
- Березуцкий возглавляет команду с лета 2021 года.
- Сообщалось, что клуб заинтересован в приглашении чешского тренера Йиндршиха Трпишовски.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?