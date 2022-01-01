Гинер отказался отвечать на вопрос о будущем Березуцкого в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер не стал комментировать будущее главного тренера команды Алексея Березуцкого.

«Березуцкий? Мы же на исполкоме [РФС], а не на собрании ЦСКА», – сказал Гинер.

ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.

Березуцкий возглавляет команду с лета 2021 года.

Сообщалось, что клуб заинтересован в приглашении чешского тренера Йиндршиха Трпишовски.

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