Аджоев: «Арсенал» давно выступает за расширение РПЛ. Сейчас это особенно актуально»

Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о расширении РПЛ до 18 клубов.

«Мы давно и последовательно выступаем за расширение РПЛ. Мнение свое не меняем. Это было и в прошлом году, и два года назад, когда «Арсенал» занимал места в первой восьмерке. Мы были и шестыми, и седьмыми и тогда тоже поддерживали предложение о 18-ти командах.

Есть и позиция самой РПЛ весной этого года, когда клубы проголосовали за расширение. Более того, лига также выступает за это не первый год. Просто сегодня настал момент, когда такое решение нужно принять. Учитывая все обстоятельства, именно сейчас этот вопрос особенно актуален.

Нужно понимать, что футбол в регионах — настоящая отдушина. Любой приезд в город топ-клуба — это грандиозное событие для болельщиков. Они живут этой игрой, эмоциями от нее неделю до матча и еще неделю после.

И в сегодняшней ситуации мы должны сделать так, чтобы как можно больше людей могли получить эти позитивные эмоции. Вот о чем речь», — сказал Аджоев.

«Арсенал» занял последнее место в РПЛ.

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