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  • Аджоев: «Арсенал» давно выступает за расширение РПЛ. Сейчас это особенно актуально»

Аджоев: «Арсенал» давно выступает за расширение РПЛ. Сейчас это особенно актуально»

24 мая 2022, 10:20
4

Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о расширении РПЛ до 18 клубов.

«Мы давно и последовательно выступаем за расширение РПЛ. Мнение свое не меняем. Это было и в прошлом году, и два года назад, когда «Арсенал» занимал места в первой восьмерке. Мы были и шестыми, и седьмыми и тогда тоже поддерживали предложение о 18-ти командах.

Есть и позиция самой РПЛ весной этого года, когда клубы проголосовали за расширение. Более того, лига также выступает за это не первый год. Просто сегодня настал момент, когда такое решение нужно принять. Учитывая все обстоятельства, именно сейчас этот вопрос особенно актуален.

Нужно понимать, что футбол в регионах — настоящая отдушина. Любой приезд в город топ-клуба — это грандиозное событие для болельщиков. Они живут этой игрой, эмоциями от нее неделю до матча и еще неделю после.

И в сегодняшней ситуации мы должны сделать так, чтобы как можно больше людей могли получить эти позитивные эмоции. Вот о чем речь», — сказал Аджоев.

  • «Арсенал» занял последнее место в РПЛ.
  • Клуб вылетел в ФНЛ, но может попасть в стыки в случае введения моратория на вылет.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (4)
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Кирилл Михайлов
1653376934
Для вас, конечно, актуально. Вылетать не хочется
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Беспонтий
1653377761
тульский оружейный завод "Сейчас это особенно актуально".. актуально у него видишь ли
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lNeTl
1653378283
Ничего, пускай в следующем сезоне докажут, что они достойны выступать в РПЛ.
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mahan
1653379136
Наоборот надо сокращать, хоть какая-то конкуренция будет.
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