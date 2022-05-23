«Зенит» склоняется к кандидатуре вратаря «Сочи» Адамова

«Зенит» продолжает искать нового голкипера. На сегодняшний день клуб склоняется к кандидатуре Дениса Адамова из «Сочи».

При этом будущее Михаила Кержакова в петербургской команде находится под вопросом, Станислав Крицюк восстанавливается после травмы, а Даниил Одоевский, возможно, уйдет в аренду летом для получения стабильной игровой практики.

Адамов в этом сезоне пропустил 6 голов в 11 матчах.

В феврале ему исполнилось 24 года.

Рыночная стоимость вратаря – 600 тысяч евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?