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«Зенит» склоняется к кандидатуре вратаря «Сочи» Адамова

«Зенит» продолжает искать нового голкипера. На сегодняшний день клуб склоняется к кандидатуре Дениса Адамова из «Сочи».

При этом будущее Михаила Кержакова в петербургской команде находится под вопросом, Станислав Крицюк восстанавливается после травмы, а Даниил Одоевский, возможно, уйдет в аренду летом для получения стабильной игровой практики.

  • Адамов в этом сезоне пропустил 6 голов в 11 матчах.
  • В феврале ему исполнилось 24 года.
  • Рыночная стоимость вратаря – 600 тысяч евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии12
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    Рейтинг: +64656

    portero 59 минут назад

    Дайте своим молодым поиграть, дерьмовая практика в Зените при Семаке ссыкун Серёжа...

    0
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    Рейтинг: +1579

    vmonomah17 1 час назад

    Проще зениту и сочи один состав на двоих заявить, чтобы бюрократией не заниматься)))

    1
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    Рейтинг: +4910

    _Marqella_ 1 час назад

    зачем нам Абрамов,да,не плохой вратарь.Одоевский нормальный вратарь пусть его ставят..

    2
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    Рейтинг: +429

    Завулон new new > _Marqella_ 1 час назад

    Одоевскому до нормального вратаря расти и расти( не обиду ему сказано).Что касается Абрамова, ну точно не самый идеальный вариант, но и выбирать не сильно приходится.

    1
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    Рейтинг: +4228

    sobaka120982 1 час назад

    А мы как?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +2538

    Беспонтий 1 час назад

    своими инвалидами надо обходиться

    3
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    Рейтинг: +2051

    Ловкий Бубен 2 часа назад

    Адамов мне понравился , в последнем матче с Динамо, он тащил просто неберущиеся голы

    1
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    Рейтинг: +337

    fakeid 2 часа назад

    бред. зачем. есть же гойло, можно его вернуть из аренды, он топ.

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    Рейтинг: +1579

    vmonomah17 > fakeid 1 час назад

    Да в зените что ни игрок, то гойло))))

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    Рейтинг: +64656

    portero > fakeid 49 минут назад

    Наверное при сделках кормится кто-то хорошо, с правом решающего голоса, консультант!!!@ который нигде не светится, но он точно нужный, уважаемый человек за него просил...

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    Рейтинг: +876

    Hoahin 2 часа назад

    Одоевского бы поставили основным, глядишь, новый Сафонов бы получился, нужно иногда давать шанс раскрыться, тем более паренек вроде способный

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    Рейтинг: +429

    Завулон new new > Hoahin 1 час назад

    Может и раскроется может нет, у команд первой тройки на такие эксперименты времени нет.

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