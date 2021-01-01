«Добро пожаловать в новый дом». «Манчестер Юнайтед» представил тен Хага

Грамотный спец, надеюсь закончит с нытиками и начнут нормально играть, на его месте первым бы выпер Погба, и атмосфера в раздевалке улучшится.
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг побывал на «Олд Траффорд». Он сфотографировался с клубной формой.
«Добро пожаловать в новый дом, Эрик», – написали манчестерцы.
- Тренер заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».
- Тен Хаг сменит Ральфа Рангника.
- Нидерландец выигрывал Эредивизие с «Аяксом».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?