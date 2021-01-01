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«Добро пожаловать в новый дом». «Манчестер Юнайтед» представил тен Хага

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг побывал на «Олд Траффорд». Он сфотографировался с клубной формой.

«Добро пожаловать в новый дом, Эрик», – написали манчестерцы.

  • Тренер заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».
  • Тен Хаг сменит Ральфа Рангника.
  • Нидерландец выигрывал Эредивизие с «Аяксом».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +104

    ugc-gaming 2 часа назад

    Грамотный спец, надеюсь закончит с нытиками и начнут нормально играть, на его месте первым бы выпер Погба, и атмосфера в раздевалке улучшится.

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    Рейтинг: +894

    Лфшт 2 часа назад

    Жаль что не выгнал Роналду

    0
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    Рейтинг: +293

    Nikita Suarez 2 часа назад

    В халупу! После рангника там не осталось даже крыши!

    1
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